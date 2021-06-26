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Петтис проиграл Манфио в со-главном бою на турнире PFL

Петтис проиграл Манфио в со-главном бою на турнире PFL
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Рауш Манфио победил Энтони Петтиса в со-главному бою вечера в рамках турнира PFL в Атлантик-Сити и вышел в плей-офф Гран-при.

Манфио одержал победу раздельным решением судей – 28-29, 29-28 и 29-28.

Ранее на турнире российский боец Мовлид Хайбулаев (17-0-1) победил единогласным решением судей американца Лэнса Палмера (22-5) и вышел в плей-офф Гран-при в лёгком весе. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Хайбулаеву с одинаковым счётом 29:28.

Также российский тяжеловес Денис Гольцов победил техническим нокаутом в третьем раунде американца Брэндона Сэйлса и вышел в плей-офф лиги PFL.

Напомним, в главном бою вечера третьего турнира PFL экс-чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Фабрисиу Вердум проиграл техническим нокаутом в первом раунде соотечественнику Ренану Феррейре.

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