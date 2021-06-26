Харрисон в первом раунде победила Даундуа в главном бою вечера PFL

Непобежденная чемпионка среди женщин в лёгком весе Кайла Харрисон в главном поединке вечера на турнире PFL в первом раунде сабмишеном победила Синди Даундуа, применив армбар.

Таким образом, Харрисон вышла на 10 побед в карьере и, вероятнее всего, проведёт бой против непобежденной чемпионки по боксу Кларессы Шилдс.

В со-главном бою вечера Рауш Манфио победил Энтони Петтиса раздельным решением судей – 28-29, 29-28 и 29-28.

Ранее на турнире российский боец Мовлид Хайбулаев (17-0-1) победил единогласным решением судей американца Лэнса Палмера (22-5) и вышел в плей-офф Гран-при в лёгком весе. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Хайбулаеву с одинаковым счётом 29:28.

Также российский тяжеловес Денис Гольцов победил техническим нокаутом в третьем раунде американца Брэндона Сэйлса и вышел в плей-офф лиги PFL.