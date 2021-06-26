«Никогда не видел никого подобного». Дана Уайт рассказал о первой встрече с Макгрегором

Президент UFC Дана Уайт вспомним о первой встрече с экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Он прилетел сюда, в Лас-Вегас, и мы пошли ужинать. Это было моё первое настоящее общение с ним. Когда я ушёл с ужина, то позвонил своему партнёру, Лоренцо Фертитте, и сказал: «Позволь мне сообщить тебе кое-что сказать — я не знаю, сможет ли этот парень драться или не сможет, но если он в состоянии наносить удары, то станет огромной суперзвездой. Я понял это в ту ночь, когда побыл с ним. Его личность, энергия вокруг него. Я никогда не видел никого подобного Конору», — приводит слова Уайта brobible.
10 июля состоится бой Конора Макгрегора с Дастином Порье, который возглавит турнир UFC 264. Это будет уже их третья схватка. В первом поединке, в 2014 году, победил ирландец. В январе 2021 года Порье удалось взять реванш. Планируется, что мероприятие на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) посетят более 20 тыс. зрителей. Все билеты на поединок были распроданы через несколько секунд после старта продаж.
Напомним, в ночь на 26 июня (мск) в Анкасвиле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по ММА Bellator 261. В главном бою турнира встретились россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон. Победу праздновал Молдавский.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
- 26 июня 2021
-
10:33
-
10:24
-
09:29
-
07:16
-
07:06
-
06:54
-
06:41
-
06:23
-
06:08
-
05:44
-
04:54
-
04:36
-
04:06
-
03:34
-
03:06
-
02:38
-
02:26
-
01:46
-
00:54
-
00:23
- 25 июня 2021
-
23:20
-
22:43
-
21:34
-
20:06
-
19:54
-
18:41
-
18:39
-
18:35
-
18:25
-
18:23
-
17:30
-
16:29
-
15:29
-
14:30
-
14:16