«Никогда не видел никого подобного». Дана Уайт рассказал о первой встрече с Макгрегором

Президент UFC Дана Уайт вспомним о первой встрече с экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Он прилетел сюда, в Лас-Вегас, и мы пошли ужинать. Это было моё первое настоящее общение с ним. Когда я ушёл с ужина, то позвонил своему партнёру, Лоренцо Фертитте, и сказал: «Позволь мне сообщить тебе кое-что сказать — я не знаю, сможет ли этот парень драться или не сможет, но если он в состоянии наносить удары, то станет огромной суперзвездой. Я понял это в ту ночь, когда побыл с ним. Его личность, энергия вокруг него. Я никогда не видел никого подобного Конору», — приводит слова Уайта brobible.



10 июля состоится бой Конора Макгрегора с Дастином Порье, который возглавит турнир UFC 264. Это будет уже их третья схватка. В первом поединке, в 2014 году, победил ирландец. В январе 2021 года Порье удалось взять реванш. Планируется, что мероприятие на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) посетят более 20 тыс. зрителей. Все билеты на поединок были распроданы через несколько секунд после старта продаж.



Напомним, в ночь на 26 июня (мск) в Анкасвиле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по ММА Bellator 261. В главном бою турнира встретились россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон. Победу праздновал Молдавский.

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