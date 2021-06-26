Александр Волков: орудия заряжены, завтра будем стрелять

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, на своей странице в «Инстаграме» разместил новый пост перед поединком с французским бойцом MMA Сирилем Ганом.
«Мы готовы устроить шоу! Орудия заряжены, завтра будем стрелять», — написал Волков.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Волкова в «Инстаграме».
Бой Волкова и Гана состоится в ночь с 26 на 27 июня мск на турнире UFC Вегас 30, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Волков на данный момент занимает пятое место в рейтинге UFC. В предыдущем поединке он нокаутировал экс-претендента на титул, ветерана смешанных единоборств Алистара Оверима.
Что касается Гана, то он расположился на четвёртом месте рейтинга тяжёлого веса. В предыдущем поединке небитый француз единогласным решением судей победил нокаутёра из Суринама Жаирзиньо Розенстрайка. Всего в UFC Сириль провёл пять поединков, победив во всех пяти.
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