Фёдор Емельяненко: я нахожусь в том возрасте, в котором каждый бой может стать последним

Прославленный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, чувствует себя отлично, а потому готов провести два боя исходя из контрактных обязательств.



«Чувствую себя отлично — расслаблять рано. Работаю с молодёжью и пока не уступаю ей. Насколько важно провести поединок в Москве? Конечно, очень важно. Всегда был рад выступать в своей стране. Случается это всё-таки нечасто. Особенно радует, что Bellator впервые состоится в Москве, и фанаты смогут увидеть бойцов, за которых они болеют и которых раньше видели только по телевизору.

С кем бы я хотел подраться? Выбор Bellator, конечно, в какой-то степени зависит от меня, но в данный момент подбирают соперника именно они. Сколько ещё боёв я смогу провести в карьере? Я полностью восстановился и чувствую себя замечательно, но я понимаю, что нахожусь в том возрасте, в котором каждый бой может стать последним. По контракту у меня два боя, будем смотреть», — сказал Емельяненко в интервью на канале MMA Junkie в YouTube.