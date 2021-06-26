Ф. Емельяненко поделился мнением о решении Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру

Прославленный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, что движет им в вопросе продолжения профессиональной деятельности, а также поделился мнением о решении бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершать карьеру.

«В чём заключается моя мотивация? Я получаю огромное удовольствие от выступлений, от работы с молодыми ребятами, от их побед, от того, что пока я им не уступаю. Это и есть моя мотивация.

Карьера Хабиба? У каждого бойца свой выбор, своё личное желание и мнение. Прежде всего нужно отталкиваться от самого бойца, а не от того, что хотели бы видеть фанаты. Хабиб выбрал этот путь, он захотел уйти непобедимым.

Многие считают, что Хабиб ещё многое мог бы сделать, оставаться чемпионом, но он выбрал свой путь, поэтому можно только уважительно относиться к его решению», — сказал Емельяненко в интервью на канале MMA Junkie в YouTube.