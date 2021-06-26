Прокуратура не решила, будет ли просить смертную казнь для Феликса Вердехо

Прокуроры, занимающиеся делом пуэрториканского боксёра Феликса Вердехо, пока не приняли решение, будут ли они просить применить к спортсмену высшую меру наказания — смертную казнь, сообщает BoxingScene.



Вердехо обвиняется в похищении и убийстве беременной Кеишлы Родригес, с которой спортсмен состоял в близких отношениях. Пуэрториканцу были предъявлены обвинения в угоне и похищении человека, которые повлекли за собой смерть, а также в убийстве девушки и её нерождённого ребёнка. По каждому из этих обвинений максимальным наказанием является смертная казнь.



Боксёр не признал вину. Следующее слушание по его делу состоится 27 сентября.



Последний поединок на профессиональном ринге Вердехо провёл в декабре 2020 года, проиграв техническим нокаутом Масаёси Накатани.