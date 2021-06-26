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Президент Bellator рассказал о выборе соперника для Фёдора Емельяненко

Президент Bellator рассказал о выборе соперника для Фёдора Емельяненко
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Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о выборе соперника для Фёдора Емельяненко.

«Есть большой список людей, готовых подраться с Фёдором Емельяненко в России. Я уверен, что все знают эти имена. Мы собираемся всё взвесить, я хочу поговорить с Фёдором, чтобы узнать его мнение. Знаю, что он скажет: «Выбирайте сами», но, думаю, мы отпустим его домой, подумаем и поговорим с его тренерским штабом.

Мне звонят менеджеры всех свободных агентов. Джош Барнетт писал мне сегодня смс. Я говорил с менеджером Джуниора дос Сантоса Алистаром Оверимом. Этот список можно продолжать. Есть много имён, но мы сделаем выбор. Есть большой список парней, готовых подраться с величайшим тяжеловесом всех времён, и, стоит сказать, если бы я был бойцом, я бы тоже вызвался.

Думаю, нам понадобится неделя или две, чтобы определиться с соперником», — приводит слова Скотта Кокера MMAFighting.

Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок 23 октября в Москве. Бой с его участием станет главным событием шоу. Напомним, Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.

Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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