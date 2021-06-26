«Топи, братка». Хабиб поддержал Валиева перед боем с Барселосом на UFC Vegas 30

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал россиянина Тимура Валиева в преддверии его поединка с Раони Барселосом на турнире UFC Vegas 30.



«Топи, братка», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».



Для Валиева этот поединок станет третьим в UFC. Первый он проиграл, но позже встреча с Тревином Джонсом была признана несостоявшейся, так как американец попался на использовании запрещённых препаратов. После он провёл ещё один поединок, победив Мартина Дэя решением судей.



Что касается Барселоса, у него в UFC пять поединков и во всех он одержал победу. В предыдущей схватке Раони справился с Халидом Тахой, до этого победил Саида Нурмагомедова.

В главном бою турнира встретятся россиянин Александр Волков и Сириль Ган.