Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хадзович единогласным решением судей победил Медейроса на UFC Vegas 30. Видео

Хадзович единогласным решением судей победил Медейроса на UFC Vegas 30. Видео
Комментарии

В ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В главном событии вечера сразятся россиянин Александр Волков и француз Сириль Ган, выступающие в тяжёлом весе.

В предварительном карде турнира боснийско-датский боец Дамир Хадзович единогласным решением судей одержал победу над американцем Янси Медейросом.

Основной кард

Сириль Ган — Александр Волков
Таннер Босер — Овинс Сент-Прё
Раони Барселос — Тимур Валиев
Андре Фили — Даниэль Пинеда
Тим Минс — Николас Долби
Ренато Мойкано — Джай Герберт

Предварительный кард

Кеннеди Нзечакву — Данило Маркес — победа Нзечакву техническим нокаутом в третьем раунде
Шавкат Рахмонов — Мишель Празерс — победа Рахмонова приёмом во втором раунде
Ворли Алвес — Джеремайя Уэллс — победа Уэллса нокаутом во втором раунде
Марчин Прачнио — Исаак Виллануэва — победа Прачнио техническим нокаутом во втором раунде
Джулия Авила — Юлия Столяренко — победа Авилы приёмом в третьем раунде
Чарльз Роса — Джастин Джайнес — победа Росы раздельным решением судей
Янси Медейрос — Дамир Хадзович — победа Хадзовича единогласным решением судей.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021