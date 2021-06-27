Хадзович единогласным решением судей победил Медейроса на UFC Vegas 30. Видео

В ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В главном событии вечера сразятся россиянин Александр Волков и француз Сириль Ган, выступающие в тяжёлом весе.



В предварительном карде турнира боснийско-датский боец Дамир Хадзович единогласным решением судей одержал победу над американцем Янси Медейросом.



Основной кард



Сириль Ган — Александр Волков

Таннер Босер — Овинс Сент-Прё

Раони Барселос — Тимур Валиев

Андре Фили — Даниэль Пинеда

Тим Минс — Николас Долби

Ренато Мойкано — Джай Герберт



Предварительный кард



Кеннеди Нзечакву — Данило Маркес — победа Нзечакву техническим нокаутом в третьем раунде

Шавкат Рахмонов — Мишель Празерс — победа Рахмонова приёмом во втором раунде

Ворли Алвес — Джеремайя Уэллс — победа Уэллса нокаутом во втором раунде

Марчин Прачнио — Исаак Виллануэва — победа Прачнио техническим нокаутом во втором раунде

Джулия Авила — Юлия Столяренко — победа Авилы приёмом в третьем раунде

Чарльз Роса — Джастин Джайнес — победа Росы раздельным решением судей

Янси Медейрос — Дамир Хадзович — победа Хадзовича единогласным решением судей.