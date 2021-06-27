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Тимур Валиев решением судей победил Раони Барселоса на турнире UFC Vegas 30

Тимур Валиев решением судей победил Раони Барселоса на турнире UFC Vegas 30
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В ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В главном событии вечера сразятся россиянин Александр Волков и француз Сириль Ган, выступающие в тяжёлом весе.

В основном карде турнира россиянин Тимур Валиев победил бразильского бойца Раони Барселоса решением большинства судей. Первый раунд прошёл в равной борьбе, чуть сильнее выглядел российский боец. Второй раунд полностью остался за Раони Барселосом, дважды отправившим Валиева в нокдаун. В третьем раунде Валиев выглядел сильнее соперника, нанеся больше значимых ударов, чем соперник. Судьи отдали победу Валиеву — 29-28, 28-28, 29-28.

Основной кард

Сириль Ган — Александр Волков
Таннер Босер — Овинс Сент-Прё
Раони Барселос — Тимур Валиев — победа Валиева раздельным решением судей
Андре Фили — Даниэль Пинеда — бой признан несостоявшимся
Тим Минс — Николас Долби — победа Минса единогласным решением судей
Ренато Мойкано — Джай Герберт — победа Мойкано приёмом во втором раунде

Предварительный кард

Кеннеди Нзечакву — Данило Маркес — победа Нзечакву техническим нокаутом в третьем раунде
Шавкат Рахмонов — Мишель Празерс — победа Рахмонова приёмом во втором раунде
Ворли Алвес — Джеремайя Уэллс — победа Уэллса нокаутом во втором раунде
Марчин Прачнио — Исаак Виллануэва — победа Прачнио техническим нокаутом во втором раунде
Джулия Авила — Юлия Столяренко — победа Авилы приёмом в третьем раунде
Чарльз Роса — Джастин Джайнес — победа Росы раздельным решением судей
Янси Медейрос — Дамир Хадзович — победа Хадзовича единогласным решением судей.

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