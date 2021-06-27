Тимур Валиев решением судей победил Раони Барселоса на турнире UFC Vegas 30

В ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В главном событии вечера сразятся россиянин Александр Волков и француз Сириль Ган, выступающие в тяжёлом весе.



В основном карде турнира россиянин Тимур Валиев победил бразильского бойца Раони Барселоса решением большинства судей. Первый раунд прошёл в равной борьбе, чуть сильнее выглядел российский боец. Второй раунд полностью остался за Раони Барселосом, дважды отправившим Валиева в нокдаун. В третьем раунде Валиев выглядел сильнее соперника, нанеся больше значимых ударов, чем соперник. Судьи отдали победу Валиеву — 29-28, 28-28, 29-28.

Основной кард



Сириль Ган — Александр Волков

Таннер Босер — Овинс Сент-Прё

Раони Барселос — Тимур Валиев — победа Валиева раздельным решением судей

Андре Фили — Даниэль Пинеда — бой признан несостоявшимся

Тим Минс — Николас Долби — победа Минса единогласным решением судей

Ренато Мойкано — Джай Герберт — победа Мойкано приёмом во втором раунде



Предварительный кард



Кеннеди Нзечакву — Данило Маркес — победа Нзечакву техническим нокаутом в третьем раунде

Шавкат Рахмонов — Мишель Празерс — победа Рахмонова приёмом во втором раунде

Ворли Алвес — Джеремайя Уэллс — победа Уэллса нокаутом во втором раунде

Марчин Прачнио — Исаак Виллануэва — победа Прачнио техническим нокаутом во втором раунде

Джулия Авила — Юлия Столяренко — победа Авилы приёмом в третьем раунде

Чарльз Роса — Джастин Джайнес — победа Росы раздельным решением судей

Янси Медейрос — Дамир Хадзович — победа Хадзовича единогласным решением судей.