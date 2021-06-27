Босер нокаутировал Сен-Прё в соглавном бою турнира UFC Вегас 30

В ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках данного мероприятия в соглавном бою турнира сошлись представители тяжёлой весовой категории 29-летний канадец Таннер Босер и 38-летний американец Овинс Сен-Прё.
Бой был завершён на третьей минуте второго раунда победой нокаутом в исполнении Таннера Босера.
Таким образом, Босеру удалось одержать первую победу с июля 2020 года, когда был повержен Рафаэль Пессоа на турнире UFC on ESPN 14, после чего Таннер уступил в двух поединках кряду — Андрею Орловскому и Илиру Латифи. Всего на счету Босера четыре победы и три поражения в UFC, а рекорд в ММА — 20-8-1.
Сен-Прё уступил нокаутом во втором бою подряд. Всего на счету опытного бойца 23 боя в UFC, в которых он потерпел 11 поражений. Рекорд в ММА — 26 — 16.
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