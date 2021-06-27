Поединок Валиев – Барселос на UFC Вегас 30 выиграл награду «Бой ночи»

В ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В основном карде турнира россиянин Тимур Валиев победил бразильского бойца Раони Барселоса решением большинства судей. Именно этот бой выиграл награду «Бой ночи», сообщает MMAJunkie со ссылкой на пресс-службу UFC.

Первый раунд прошёл в равной борьбе, чуть сильнее выглядел российский боец. Второй раунд полностью остался за Раони Барселосом, дважды отправившим Валиева в нокдаун. В третьем раунде Валиев выглядел сильнее соперника, нанеся больше значимых ударов, чем соперник. Судьи отдали победу Валиеву — 29-28, 28-28, 29-28.

Для Валиева этот бой стал четвёртым в UFC, в котором он одержал третью победу. Его дебютный поединок с Тревином Джонсом остался без результата. Всего в ММА на его счету 18 побед при двух поражениях.