Ломаченко нокаутом победил Накатани в Лас-Вегасе

В ночь на 27 июня (мск) на арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе прошёл большой вечер бокса от Боба Арума и его промоутерской компании Top Rank.

Украинский боксёр Василий Ломаченко победил японца Масаеши Накатани. Поединок завершился победой Ломаченко нокаутом в девятом раунде.

Перед боем во время дуэли взглядов Ломаченко в шутку попытался нагнуть более высокого Накатани, чтобы тот оказался на одном уровне с ним. После этого боксёры посмеялись и пожали друг другу руки.

33-летний Василий Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.