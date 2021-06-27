Дэвис нокаутировал Барриоса и завоевал титул в третьей весовой категории

На арене State Farm Arena в Атланте (штат Джорджия, США) состоялся поединок в первом полусреднем весе между регулярным чемпионом мира по версии WBA Марио Барриосом (26-0, 17 КО) и чемпионом в двух дивизионах Джервонтой Дэвисом (24-0, 23 КО).

26-летний американец Дэвис завоевал чемпионский титул в третьей весовой категории, победив соперника техническим нокаутом в 11-м раунде.

Поединок проходил в достаточно равной борьбе, пока в восьмом раунде Дэвис дважды не отправил Барриоса в нокдаун. Барриос сумел восстановиться, но в 11-м раунде вновь оказался в нокдауне после удара в корпус и вскоре бой был остановлен.

В настоящее время Дэвис одновременно владеет титулами WBO в трёх весовых категориях: в первом лёгком он является суперчемпионом, а в лёгком и теперь в первом полусреднем — регулярным чемпионом WBA.