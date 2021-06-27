«Скоро состоится главное событие в его карьере». Хабиб выложил фото с Махачевым

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов в своём аккаунте в «Инстаграме» выложил совместное фото с бойцом Исламом Махачевым.
«Скоро у Ислама Махачева состоится главное событие в его спортивной карьере. Пятираундовый главный бой вечера на UFC Vegas31», – написал Нурмагомедов.
Бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса возглавит кард турнира UFC Вегас 31, который состоится в ночь с 17 на 18 июля мск.
Изначально кард турнира должен был возглавить поединок с участием Макса Холлоуэя и Яира Родригеса, однако после срыва боя вследствие травмы Холлоуэя главным сделали поединок Махачева. Ислам занимает девятое место в рейтинге легковесов UFC, Мойзес — 14-е.
Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александра Эрнандеса решением судей.
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