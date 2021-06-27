Усик отреагировал на победу Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, близкий друг Василия Ломаченко Александр Усик отреагировал на победу соотечественника в схватке с Масаёси Накатани. Усик в «сториз» своего «инстаграма» выложил фото с Василием, наложив на снимок следующую запись:

«Чемпион. Лома», — написал Усик.

Напомним, ранним утром 27 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по боксу, в главном событии которого выступили Василий Ломаченко и Масаёси Накатани. Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый поединок Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса. После схватки с Накатани украинец выразил готовноть провести реванш со своим обидчиком. По его словам, такой бой может состояться в декабре 2021 года, или в январе-феврале 2022 года.