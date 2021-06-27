«На классе». Хабиб отреагировал на победу Ломаченко
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов в своём аккаунте в «Инстаграме» выложил фото с победного боя украинского боксёра Василия Ломаченко.
«На классе», – подписал фото Нурмагомедов.
В ночь на 27 июня (мск) на арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе прошел большой вечер бокса от Боба Арума и его промоутерской компании Top Rank. Украинский боксер Василий Ломаченко победил японца Масаеши Накатани. Поединок завершился победой Ломаченко нокаутом в девятом раунде.
33-летний Василий Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.
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