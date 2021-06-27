Хабиб — Валиеву: рад за тебя, Тимка. Вырвал победу на характере
Поделиться
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Тимура Валиева над Раони Барселосом. Хабиб в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» выложил фото с поединка. На снимок он наложил следующую надпись:
«Большая победа для нашего брата. Очень рад за тебя, Тимка. Вырвал победу на характере», — написал Нурмагомедов.
Напомним, Валиев выступил в основном карде турнира UFC Вегас 30. В поединке с Раони Барселосом он был близок к поражению. Во втором раунде Тимур дважды оказался на канвасе, но в итоге сумел связать соперника и дотерпел до перерыва. Победа над Барселосом стала для Тимура Валиева второй в UFC. Ещё один поединок с его участием в промоушене был признан несостоявшимся.
Комментарии
- 27 июня 2021
-
09:00
-
08:46
-
08:33
-
08:17
-
08:04
-
07:52
-
07:52
-
07:42
-
06:53
-
03:00
-
02:10
-
01:22
-
00:54
-
00:30
- 26 июня 2021
-
23:38
-
22:56
-
22:15
-
20:48
-
19:53
-
17:55
-
17:39
-
15:54
-
15:25
-
12:58
-
12:22
-
11:51
-
10:33
-
10:24
-
09:29
-
07:16
-
07:06
-
06:54
-
06:41
-
06:23
-
06:08
Партнерский контент