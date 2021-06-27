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Хабиб — Валиеву: рад за тебя, Тимка. Вырвал победу на характере

Хабиб — Валиеву: рад за тебя, Тимка. Вырвал победу на характере
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Тимура Валиева над Раони Барселосом. Хабиб в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» выложил фото с поединка. На снимок он наложил следующую надпись:

«Большая победа для нашего брата. Очень рад за тебя, Тимка. Вырвал победу на характере», — написал Нурмагомедов.

Напомним, Валиев выступил в основном карде турнира UFC Вегас 30. В поединке с Раони Барселосом он был близок к поражению. Во втором раунде Тимур дважды оказался на канвасе, но в итоге сумел связать соперника и дотерпел до перерыва. Победа над Барселосом стала для Тимура Валиева второй в UFC. Ещё один поединок с его участием в промоушене был признан несостоявшимся.

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