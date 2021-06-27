Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты турнира ММА Серия-35: время новых героев

Результаты турнира ММА Серия-35: время новых героев
Комментарии

Вчера, 26 июня, в Санкт-Петербурге прошёл турнир по смешанным единоборствам ММА Серии-35. В его карде состоялось 11 поединков. В главных схватках шоу россиянин Владимир Юрусов победил соотечественника Дмитрия Кривульца болевым приёмом в 1-м раунде (0:44). Ещё в одном бою представитель России Ян Шипилов техническим нокаутом в 1-м раунде (0:35) уступил Витору Резенде из Бразилии.

Результаты турнира ММА Серия-35: Сердце и кулак Башкортостана
(остальные результаты):

1. Муминджон Мадаминов (Узбекистан) победил Элбека Сафарова (Кыргызстан) удушающим приёмом в 1-м раунде (2:05);

2. Расулбек Султанов (Туркменистан) победил Алексея Громова (Россия) ТКО в 1-м раунде (2:04);

3. Николай Шахобов (Россия) победил Константина Чередниченко (Казахстан) ТКО в 1 раунде (0:40) — отказ соперника продолжать из-за травмы;

4. Александр Митькин (Россия) победил Фархода Ибрагимова (Таджикистан) удушающим приёмом в 1-м раунде (0:52);

5. Никита Приходько (Россия) победил Мухаммада Ходжаева (Узбекистан) единогласным решением судей.

6. Ризкиддин Асадов (Узбекистан) победил Илью Коликова (Россия) удушающим приёмом в 1-м раунде (4:46);

7. Умуд Агамиров (Азербайджан) победил Марка Вологдина (Россия) единогласным решением судей;

8. Валерий Вишняков (Россия) победил Андрея Семенюка (Россия) ТКО в 1-м раунде (1:35) — отказ соперника продолжать из-за травмы;

9. Артем Семёнов (Россия) победил Исака Гулиева (Азербайджан) удушающим приёмом в 1-м раунде (1:57).

Новость по теме
Хабиб — Валиеву: рад за тебя, Тимка. Вырвал победу на характере
Волков сам отдал бой Гану. Как же так? Волков сам отдал бой Гану. Как же так?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021