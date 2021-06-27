Результаты турнира ММА Серия-35: время новых героев

Вчера, 26 июня, в Санкт-Петербурге прошёл турнир по смешанным единоборствам ММА Серии-35. В его карде состоялось 11 поединков. В главных схватках шоу россиянин Владимир Юрусов победил соотечественника Дмитрия Кривульца болевым приёмом в 1-м раунде (0:44). Ещё в одном бою представитель России Ян Шипилов техническим нокаутом в 1-м раунде (0:35) уступил Витору Резенде из Бразилии.

Результаты турнира ММА Серия-35: Сердце и кулак Башкортостана

(остальные результаты):



1. Муминджон Мадаминов (Узбекистан) победил Элбека Сафарова (Кыргызстан) удушающим приёмом в 1-м раунде (2:05);



2. Расулбек Султанов (Туркменистан) победил Алексея Громова (Россия) ТКО в 1-м раунде (2:04);



3. Николай Шахобов (Россия) победил Константина Чередниченко (Казахстан) ТКО в 1 раунде (0:40) — отказ соперника продолжать из-за травмы;



4. Александр Митькин (Россия) победил Фархода Ибрагимова (Таджикистан) удушающим приёмом в 1-м раунде (0:52);



5. Никита Приходько (Россия) победил Мухаммада Ходжаева (Узбекистан) единогласным решением судей.



6. Ризкиддин Асадов (Узбекистан) победил Илью Коликова (Россия) удушающим приёмом в 1-м раунде (4:46);



7. Умуд Агамиров (Азербайджан) победил Марка Вологдина (Россия) единогласным решением судей;



8. Валерий Вишняков (Россия) победил Андрея Семенюка (Россия) ТКО в 1-м раунде (1:35) — отказ соперника продолжать из-за травмы;



9. Артем Семёнов (Россия) победил Исака Гулиева (Азербайджан) удушающим приёмом в 1-м раунде (1:57).