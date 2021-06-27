Минаков: к Волкову вопросов нет, но Ган был лучше

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков, выступающий в Bellator в тяжёлом весе, прокомментировал поражение россиянина Александра Волкова, которое он потерпел в бою с представителем Франции Сирилем Ганом. Бойцы, выступающие в тяжёлой весовой категории, встречались в ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 30.



«Вряд ли это ментальные проблемы. Саша неплохо вёл поединок. Но оппонент был на высоте. И в функциональной подготовке, и ногами двигался хорошо, выглядел свежо. Не хватало Саше скорости. Ган неудобен для Волкова. Саше комфортно, когда бой под его темп. А здесь француз начал остро атаковать джебами. План был правильный, бой проходил в стойке, всё было комфортно. Класс оппонента оказался повыше в ударной технике.



К Волкову вопросов нет, бой был интересный, просто в этом бою Ган был лучше. Чем ты ближе к титульнику, тем у тебя круче оппоненты в классе борьбы, классе ударки. Саше надо добавлять. Для таких важных поединков ему надо придумать что-то новое, что-то неожиданное. Нужна новая заготовка: перевод, болевой, добивание. Что угодно, но неожиданное», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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