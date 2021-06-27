Шлеменко: Ган переиграл Волкова тактически. Саша был нерешителен

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о причинах поражения российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, выступающего в UFC в тяжёлой весовой категории, которое он потерпел в бою с представителем Франции Сирилем Ганом. Бойцы встречались в ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 30.
«Саша был недостаточно решителен в этом бою, был зажат. Александр давно не дрался с такими базовыми ударниками. Здесь он тоже борьбу не допустил, а с ударами не справился. Пятился сильно назад. Плюс Ган левша. Видно было, что Саше неудобно из-за этого. Ган переиграл Волкова тактически. Только поэтому он и выиграл. Ган был более точен, больше попадал, он сделал больше для победы. А Волков стоял и мало работал», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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