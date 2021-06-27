Василевский: Волков недооценил Гана. Думал уже о титульном бое, а так нельзя

Боец ММА Вячеслав Василевский поделился мнением о причинах поражения российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, выступающего в UFC в тяжёлой весовой категории, которое он потерпел в бою с представителем Франции Сирилем Ганом. Бойцы встречались в ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 30.



«Не видел даже Гана до этого боя, не придавал ему серьёзности. Был уверен, что Гана он пройдёт. Думаю, Саша не ожидал такого серьёзного сопротивления от соперника. Думаю, Волков недооценил соперника, он уже думал о титульном бое, смотрел в будущее. А так делать никогда нельзя. Здесь дело в психологии. Плохо настроился, допустил недооценку. А когда вот так — то получаешь», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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