«Сдулся патриот». Ломаченко раскритиковали за отказ взять флаг Украины после его победы

Украинский боксёр Василий Ломаченко, одержавший победу нокаутом в девятом раунде над японцем Масаеши Накатани, на церемонию объявления победителя вышел без флага Украины. С критикой по этому поводу выступил эксперт по вопросам безопасности, заслуженный юрист Украины Василий Вовк.
«Накатани тяжело покинул ринг, а Василию подняли руку как победителю в одиночестве. В том числе без флага Украины, символа нашего государства! Не было его также во время пресс-конференции сразу же после боя. Что это? Возможно, такие требования организаторов? Хотя в андеркарде этого боя мы видели флаги Казахстана», — написал Вовк на своей странице в "Фейсбуке".
В комментариях к посту Вовка было оставлено немало сообщений с осуждением поступка Ломаченко:
«С Ломаченко и Усиком всё ясно. Их флаг – красный, с серпом и молотом».
«За какую страну он вообще выступал?»
«Значит, Ломаченко и не украинский спортсмен».
«Просто патриот сдулся».
- 27 июня 2021
-
11:58
-
11:21
-
11:01
-
10:48
-
10:10
-
09:41
-
09:00
-
08:46
-
08:33
-
08:17
-
08:04
-
07:52
-
07:52
-
07:42
-
06:53
-
03:00
-
02:10
-
01:22
-
00:54
-
00:30
- 26 июня 2021
-
23:38
-
22:56
-
22:15
-
20:48
-
19:53
-
17:55
-
17:39
-
15:54
-
15:25
-
12:58
-
12:22
-
11:51
-
10:33
-
10:24
-
09:29