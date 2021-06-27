«Сдулся патриот». Ломаченко раскритиковали за отказ взять флаг Украины после его победы

Украинский боксёр Василий Ломаченко, одержавший победу нокаутом в девятом раунде над японцем Масаеши Накатани, на церемонию объявления победителя вышел без флага Украины. С критикой по этому поводу выступил эксперт по вопросам безопасности, заслуженный юрист Украины Василий Вовк.



«Накатани тяжело покинул ринг, а Василию подняли руку как победителю в одиночестве. В том числе без флага Украины, символа нашего государства! Не было его также во время пресс-конференции сразу же после боя. Что это? Возможно, такие требования организаторов? Хотя в андеркарде этого боя мы видели флаги Казахстана», — написал Вовк на своей странице в "Фейсбуке".



В комментариях к посту Вовка было оставлено немало сообщений с осуждением поступка Ломаченко:

«С Ломаченко и Усиком всё ясно. Их флаг – красный, с серпом и молотом».



«За какую страну он вообще выступал?»



«Значит, Ломаченко и не украинский спортсмен».



«Просто патриот сдулся».