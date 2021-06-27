Убитый стрелок из Ивановской области оказался главой федерации тайского бокса

Устроившим стрельбу в Ивановской области оказался президент Ярославской федерации тайского бокса Евгений Мареев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Инцидент произошёл в ночь с 25 на 26 июня в городе Кохмы. Всё началось с того, что у неустановленной группы лиц возникла ссора с 30-летним мужчиной и его знакомыми. В ходе конфликта кто-то из первой компании выстрелил в мужчину, в результате чего он погиб на месте. Нападавшие скрылись. Позже один из них был опознан — при его задержании, в деревне Горяшино Ивановской области, им было оказано вооружённое сопротивление. В результате ответного огня, который открыли сотрудники полиции, он был обезврежен, получив смертельное ранение. Убитым оказался Мареев.
По предварительным данным следственного комитета, Мареев находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям: «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконное хранении и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов».
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