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Убитый стрелок из Ивановской области оказался главой федерации тайского бокса

Убитый стрелок из Ивановской области оказался главой федерации тайского бокса
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Устроившим стрельбу в Ивановской области оказался президент Ярославской федерации тайского бокса Евгений Мареев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инцидент произошёл в ночь с 25 на 26 июня в городе Кохмы. Всё началось с того, что у неустановленной группы лиц возникла ссора с 30-летним мужчиной и его знакомыми. В ходе конфликта кто-то из первой компании выстрелил в мужчину, в результате чего он погиб на месте. Нападавшие скрылись. Позже один из них был опознан — при его задержании, в деревне Горяшино Ивановской области, им было оказано вооружённое сопротивление. В результате ответного огня, который открыли сотрудники полиции, он был обезврежен, получив смертельное ранение. Убитым оказался Мареев.

По предварительным данным следственного комитета, Мареев находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям: «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконное хранении и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов».

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