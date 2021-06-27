Ган прокомментировал победу над Волковым

31-летний французский боец Сириль Ган, выступающий в тяжёлой весовой категории, поделился эмоциями после победы, одержанной в бою с 32-летним россиянином Александром Волковым. Ган и Волков встречались в ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 30.



«Горжусь этой битвой, горжусь тем, что вышел в октагон с таким воином, как Александр Волков. Было тяжело, но это лишь подтверждает, что я сражаюсь с лучшими бойцами в мире. Я горжусь своей командой, горжусь Фернандом Лопесом. Все вместе мы проделали отличную работу. Я счастлив от поддержки, которая у меня есть. А теперь время подумать о следующей главе», — написал Ган на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Сириля Гана в «Инстаграме».