Внук Мохаммеда Али высказался о победе Ломаченко

Нико Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али, прокомментировал уверенную победу экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, одержанную над Масаёси Накатани.
«Мне нравится Ломаченко. Он аномален. Его выступление не было сюрпризом. Он показал то, что и должен был показать. Он один из лучших боксёров вне зависимости от весовых категорий. Когда он дерётся, то показывает шоу», — сказал Нико в интервью, размещённом на канале SNOWQUEENLA в YouTube.
Ранее бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поздравил Ломаченко, являющегося его близким другом, с успехом в битве с Накатани.
Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый поединок Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса.
- 27 июня 2021
-
16:51
-
15:44
-
15:39
-
15:28
-
15:08
-
14:58
-
13:26
-
12:36
-
11:58
-
11:21
-
11:01
-
10:48
-
10:10
-
09:41
-
09:00
-
08:46
-
08:33
-
08:17
-
08:04
-
07:52
-
07:52
-
07:42
-
06:53
-
03:00
-
02:10
-
01:22
-
00:54
-
00:30
- 26 июня 2021
-
23:38
-
22:56
-
22:15
-
20:48
-
19:53
-
17:55
-
17:39