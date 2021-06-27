Внук Мохаммеда Али высказался о победе Ломаченко

Нико Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али, прокомментировал уверенную победу экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, одержанную над Масаёси Накатани.



«Мне нравится Ломаченко. Он аномален. Его выступление не было сюрпризом. Он показал то, что и должен был показать. Он один из лучших боксёров вне зависимости от весовых категорий. Когда он дерётся, то показывает шоу», — сказал Нико в интервью, размещённом на канале SNOWQUEENLA в YouTube.



Ранее бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поздравил Ломаченко, являющегося его близким другом, с успехом в битве с Накатани.



Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый поединок Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса.

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