«Может, устроим битву?» Орловский предложил Волкову провести бой

Бывший чемпион UFC, ветеран ММА из Беларуси Андрей Орловский отреагировал на поражение российского бойца Александра Волкова в поединке с французом Сирилем Ганом. Бой, проходивший на турнире UFC Vegas 30, завершился победой Гана единогласным решением судей.
Орловский поддержал Волкова и предложил ему провести поединок.
«Отличные бои, особенно главный бой, Александр Волков, желаю тебе скорейшего восстановления, что думаешь, может, устроим битву? Ты как-то в интервью говорил, что, если бы тебе предложили со мной подраться, тебя бы ничего не остановило. Может, устроим? Дай знать», — написал Орловский в своём «инстаграме».
В своём 10-м бою на UFC Волков потерпел третье поражение. Всего за карьеру на его счету 33 победы и 9 поражений.
Для 31-летнего Гана эта победа стала 10-й кряду за карьеру и шестой подряд на UFC. На его счету ни единого поражения в ММА. Ранее им были повержены такие известные бойцы, как Жаирзиньо Розенстрайк, Джуниор дос Сантос и Таннер Босер.
- 27 июня 2021
-
18:38
-
17:22
-
16:51
-
15:44
-
15:39
-
15:28
-
15:08
-
14:58
-
13:26
-
12:36
-
11:58
-
11:21
-
11:01
-
10:48
-
10:10
-
09:41
-
09:00
-
08:46
-
08:33
-
08:17
-
08:04
-
07:52
-
07:52
-
07:42
-
06:53
-
03:00
-
02:10
-
01:22
-
00:54
-
00:30
- 26 июня 2021
-
23:38
-
22:56
-
22:15
-
20:48
-
19:53