«Может, устроим битву?» Орловский предложил Волкову провести бой

Бывший чемпион UFC, ветеран ММА из Беларуси Андрей Орловский отреагировал на поражение российского бойца Александра Волкова в поединке с французом Сирилем Ганом. Бой, проходивший на турнире UFC Vegas 30, завершился победой Гана единогласным решением судей.

Орловский поддержал Волкова и предложил ему провести поединок.

«Отличные бои, особенно главный бой, Александр Волков, желаю тебе скорейшего восстановления, что думаешь, может, устроим битву? Ты как-то в интервью говорил, что, если бы тебе предложили со мной подраться, тебя бы ничего не остановило. Может, устроим? Дай знать», — написал Орловский в своём «инстаграме».

В своём 10-м бою на UFC Волков потерпел третье поражение. Всего за карьеру на его счету 33 победы и 9 поражений.

Для 31-летнего Гана эта победа стала 10-й кряду за карьеру и шестой подряд на UFC. На его счету ни единого поражения в ММА. Ранее им были повержены такие известные бойцы, как Жаирзиньо Розенстрайк, Джуниор дос Сантос и Таннер Босер.