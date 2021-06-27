Лопес-старший: не думал, что Ломаченко будет настолько хорош. Мой сын побил великого бойца

Отец абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Теофимо Лопеса прокомментировал победу Василия Ломаченко над Масаёси Накатани. Лопес-старший восхитился уровнем украинца, отметив, что его сын победил «великого боксёра».
«Невероятное выступление. Прекрасное. Но знаете, это был не тот Накатани, которого побили мы. Тогда мы отправили его в больницу. Он почти завершил карьеру. Но я не буду умалять заслуг Ломаченко. Он был очень хорош. Я говорил, что Василий победит Накатани. Я знаю бокс, мои прогнозы сбываются.
Стал ли Василий лучше с момента поражения? Стили делают бои. Это сегодня и случилось. Знал, что всё закончится так. Накатани медленный, он слишком высокий. Боксёр, который хорошо смещается, уничтожит такого соперника. Ломаченко сделал именно это. Он это сделал на 100%. Не думал, что Василий будет настолько хорош. Когда ты элитный боксёр, как Ломаченко, такое можно ожидать. Многие начали сомневаться в нём после того, как он проиграл. Но мой сын побил великого боксёра», — сказал Лопес-старший в интервью, размещённом на канале Fighthype в YouTube.
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