«Он ударил мне в лицо, я посмеялся». Биспинг рассказал, как на него напали на улице
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Бывший боец UFC Майкл Биспинг рассказал, что столкнулся с агрессией на улице. По словам британца, некий мужчина ударил его без какой-либо причины. Тем не менее, как утверждает Биспинг, он не стал драться с обидчиком и лишь посмеялся над ним.
«Только что на меня напал какой-то парень. Он ударил меня в лицо за то, что я снимал что-то на улице. Я сказал ему, чтобы он убирался, но он ударил меня. Удар был такой слабый, что я просто посмеялся. Смешно, когда человек, показывающий себя таким крутым, так слабо бьёт. Я посмеялся и ушёл. Да, я стал зрелым человеком», — написал Биспинг в своём «твиттере».
После завершения карьеры в ММА Биспинг стал экспертом. Он ведёт собственный подкаст и анализирует поединки.
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