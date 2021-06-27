Валиев сообщил, что на бонус от UFC купит дом для матери

Российский боец ММА Тимур Валиев эмоционально отреагировал на получение бонуса от UFC за поединок с Раони Барселосом. Ранее стало известно, что поединок Валиева и Барселоса был признан «Боем ночи».
«Я очень рад получить первый бонус от UFC. Теперь я куплю дом для моей мамы. Мечты сбываются», — написал Валиев.
Первый раунд прошёл в равной борьбе, чуть сильнее выглядел российский боец. Второй раунд полностью остался за Раони Барселосом, дважды отправившим Валиева в нокдаун. В третьем раунде Валиев выглядел сильнее соперника, нанеся больше значимых ударов, чем соперник. Судьи отдали победу Валиеву — 29-28, 28-28, 29-28.
Для Валиева этот бой стал четвёртым в UFC, в котором он одержал третью победу. Его дебютный поединок с Тревином Джонсом остался без результата. Всего в ММА на его счету 18 побед при двух поражениях.
- 27 июня 2021
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