Ломаченко: спасибо бате моему, он просто мозг

Украинский боксёр Василий Ломаченко обратился со словами благодарности к болельщикам и своей команде. Ранее украинец нокаутировал японского боксёра Масаеши Накатами в девятом раунде.

Позднее Ломаченко сообщил, что уже практически договорился о реванше с Теофимо Лопесом.

«Хотел поблагодарить всех за поддержку, очень много сообщений приходит. Решил выйти в прямой эфир, поблагодарить всех. Огромное спасибо Всевышнему, спасибо моей команде, бате моему спасибо, он просто мозг, спасибо Эгису Климасу, спарринг-партнёрам. Всем спасибо, со мной всё хорошо, реванш с Лопесом всё ближе и ближе, скорее всего, будет в декабре», — сказал Ломаченко в видеоролике, опубликованном в его «инстаграме».

Бой с Накатами стал для Ломаченко первым после поражения в поединке с Лопесом.