Шлеменко резко отреагировал на предложение Моргенштерна запретить ММА

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал предложение известного рэп-исполнителя Моргенштерна запретить ММА.
«К его словам вообще не стоит серьёзно относиться. Человек просто хайпится. Давайте вспомним, как у нас пытались запретить классическую вольную борьбу на Олимпиаде. Это всё идет оттуда же. Потому что отстоять наши традиции могут только сильные и умные люди — они все, как правило, в спорте. Моргенштерн ходит везде с охраной, потому что всего боится.
Он хочет запретить ММА, потому что ему проще будет продвигать свои дебильные маргинальные ценности без бойцов ММА — это однозначно. Но мне вообще плевать, что там у него на душе. Конечно, не стоит воспринимать его слова всерьёз. Если бы он мог ещё что-то сделать, кроме того, как ляпнуть — другой вопрос был бы. А так, без разницы вообще», — цитирует Шлеменко Sport24.
Напомним, что ранее Моргенштерн в своём «Инстаграм»-сториз заявил: «А ещё к вопросу о том, кто хочет быть следующим… Предлагаю ввести цензуру и запретить ММА. Какой пример вы детям подаете? Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю».
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