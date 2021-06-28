Эвандеру Холифилду установили памятник в США
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58-летнему американскому бывшему абсолютному чемпиону в первом тяжёлом весе Эвандеру Холифилду в Атланте (США) у стадиона «Стэйт Фарм-Арена» установили памятник. Об этом сообщил сам Холифилд в своём «Инстаграме», опубликовав соответствующую фотографию.
Напомним, что в послужном списке Холифилда значатся и такие достижения, как серебряный призёр Панамериканских игр в полутяжёлом весе (1981), бронзовый призёр XXIII Олимпийских игр в полутяжёлом весе (1984). С 2017 года Эвандер является и членом Международного зала боксёрской славы.
Ранее Холифилд рассказал о готовности провести поединок с популярным видеоблогером Джейком Полом. По словам Холифилда, он согласится побоксировать с Полом, если ему предложат большой гонорар.
Новость по теме58-летний Холифилд готов провести бой видеоблогером Полом
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