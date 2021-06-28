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Джиган назвал дату и место боя с А. Емельяненко

Джиган назвал дату и место боя с А. Емельяненко
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Известный российский рэп-исполнитель Джиган рассказал, где и когда состоится его поединок с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. По словам музыканта, бой состоится в Москве 4 ноября.

«Мы планируем провести бой 4 ноября в Москве на «ВТБ Арене». Предлагают по правилам бокса, но я бы выбрал ММА. Пока бой точно не утверждён, но я готов», — рассказал Джиган на пресс-конференции.

Последний поединок Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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