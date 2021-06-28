Исмаилов: такое впечатление, что Минеев был под кайфом

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о впечатлениях от совместной пресс-конференции с бойцом MMA Владимиром Минеевым.

«Минеев мне показался немного растерянным. Он был в очках. Не знаю, может, хотел спрятать глаза. Обычно это наводит на мысль, что с человеком что-то не так. У меня складывается такое чувство, что он сам по себе будто под кайфом. И при этом Минеев был растерянным.

Мне кажется, он почувствовал, что я сюда пришёл немного по-другому. Он же не знает, что от меня ждать. Когда я встаю, он не знает, буду я на него нападать или нет. Там двух здоровых мужиков посадили, но, если я нападу, они меня не остановят.

Я всё равно его потрепаю, поэтому он не знает, что от меня ждать. Я был в позиции, когда точно знал, что он не дернётся в мою сторону. Даже если бы я знал, что он может дернуться в мою сторону, то не был бы напряжён. Я бы его встретил хорошим апперкотом. Не ахти, короче. Я ждал от него большего», — рассказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.

В октябре 2018 года бой Исмаилов — Минеев завершился вничью. Матч-реванш состоится 1 октября 2021 года.