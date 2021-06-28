«Такая чёткая прогулка». Хабиб Нурмагомедов показал фото из Сан-Франциско

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную в Сан-Франциско (США).
«Такая чёткая прогулка была», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
В комментариях отметился боец UFC Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба.
«Так много никогда не гулял», — написал он.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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