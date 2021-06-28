Хабиб Нурмагомедов — о карьере: я не получил того, что ожидал

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о своей карьере. На счету россиянина 29 побед в 29 боях в MMA.
«Не было мыслей о том, что не надо было завершать карьеру. Я не пожалел о своих словах ни на секунду.
Есть моменты, когда я скучаю по соревновательным моментам: сборам, сгонке веса, по этому режиму. Некая зависимость от этого присутствует. Хочется зайти в клетку, задать жару, пять раундов зарубиться с кем-нибудь.
Конечно, в спорте я забрался на вершину, но как такового кайфа не почувствовал. Я не получил того, что ожидал. Думал, что будет больше отдачи», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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