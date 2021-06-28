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Нурмагомедов дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Нурмагомедов дал прогноз на бой Макгрегор — Порье
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье.

«Первый раунд я за Конором оставляю. Если нет, то второй раунд и выше отдаю Порье», — рассказал Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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