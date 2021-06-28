Менеджер Волкова назвал вероятного следующего соперника Александра

Иван Банников, менеджер бойца UFC Александра Волкова, рассказал о потенциальном следующем сопернике российского тяжеловеса.
«Пока нам не звонили. Поверьте мне, как только я узнаю, Саша первым об этом напишет. В идеале, конечно, самым логичным оппонентом был бы Стипе Миочич, но вряд ли нам его дадут. Скорее всего, будет Марчин Тыбура.
Всем фанатам хочу сказать, чтобы они не переживали. У Саши новый контракт на пять боёв. Он никуда не денется из UFC, он вернётся на арену и ещё всем покажет, что это было досадное недоразумение», — сказал Банников в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
На турнире UFC Vegas 30 Александр Волков потерпел поражение от Сириля Гана. Ган одержал победу единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 49-46. В своём 10-м бое на UFC Волков потерпел третье поражение. Всего за карьеру на его счету 33 победы и девять поражений.
Для 31-летнего Гана эта победа стала 10-й кряду за карьеру и шестой подряд на UFC. На его счету ни единого поражения в ММА. Ранее им были повержены такие известные бойцы, как Жаирзиньо Розенстрайк, Джуниор дос Сантос и Таннер Босер.
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