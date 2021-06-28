Хабиб Нурмагомедов: мои младшие дети особо не шарят, кто я такой

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как его дети воспринимают популярность отца. В июне 2015-го у Хабиба родилась дочь Фатима, а в декабре 2017-го — сын, которого назвали Магомедом. 22 декабря 2019 года родился третий ребёнок.

«Когда они вырастут, они будут читать [обо мне] как учебник истории. Будут знакомиться с папой по-новому. Только-только дочка понимает [кто я такой], а младшие там особо не шарят», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.