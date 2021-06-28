Нурмагомедов дал совет Махачеву, как стать чемпионом UFC
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой совет дал Исламу Махачеву, чтобы тот смог стать обладателем соответствующего пояса.
«Так что я Исламу сказал: тебе надо оставаться активным. Ты просто скажи: дайте мне любого бойца. Против каждого выходи и заканчивай досрочно. А когда время придёт, ты уже будешь драться за пояс.
У тебя семь побед подряд. Выиграешь — будет восемь, ещё один бой к концу года выиграешь — будет девять. И люди заставят UFC дать тебе титульный бой», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.
Следующим соперником Махачева станет Тиаго Мойзес, бой состоится в ночь с 17 на 18 июля мск. В последнем поединке российский боец победил Дрю Добера.
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