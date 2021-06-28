Бой Блаховича и Тейшейры перенесён

Титульный поединок в полутяжёлом весе между Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой был перенесён на месяц, сообщает BJPenn.



Изначально бой должен был возглавить турнир UFC 266, который планировалось провести 4 сентября, однако затем шоу было перенесено на три недели — на 25 сентября.



Теперь же выяснилось, что на этом турнире не будет поединка Тейшейры и Блаховича — бой был перенесён на следующий номерной турнир — UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби.



Ожидается, что освободившееся место главного события турнира UFC 266 займёт титульный бой в тяжёлом весе между Фрэнсисом Нганну и Дерриком Льюисом.



Напомним, Блахович с момента завоевания титула провёл лишь одну защиту титула. В марте 2021 года он единогласным решением судей победил чемпиона лиги в среднем весе Исраэля Адесанью, который пытался стать чемпионом сразу в двух дивизионах. Что касается Тейшейры, он в минувшей схватке досрочно победил экс-претендента на титул Тиаго Сантоса. То была пятая кряду победа для Гловера.