Хабиб Нурмагомедов заявил, что президент UFC продолжает уговаривать его вернуться

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что президент лиги Дана Уайт не оставляет попыток уговорить бойца возобновить карьеру.

«Если бы он был бойцом, он бы никогда не сдавался. Его бы вырубали, он бы засыпал после удушающих. Но он до сих пор не сдаётся.

Пару недель назад Абдель-Азиз (менеджер Хабиба. — Прим. «Чемпионата») сказал мне, что ему звонил Дана и спросил: «А почему Хабиб никогда не спрашивает, сколько я ему денег предложу?» Я ему ответил: «Ты у меня спрашиваешь?» Мне уже неинтересно это.

Я принял решение, но Дана не сдаётся. Даже весь офис UFC в Лас-Вегасе, где работают все люди, думает, что я себе набиваю цену. Что я закончил, но, если хотите переубедить, дайте денег. Есть ощущение, что они так думают. Но со временем они поймут», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.