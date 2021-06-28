«Да уж, разнесло». Подписчики оценили свежее фото А. Емельяненко со сборов

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. В настоящий момент спортсмен находится на сборах в Карачаево-Черкессии.
«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Приехал в Карачаево-Черкессию на сборы. Всем хорошего понедельника и будьте добрее!» — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Да уж, разнесло».
«Плохо выглядишь, кстати».
«Форма у тебя просто днище».
Последний поединок Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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