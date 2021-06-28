Хабиб Нурмагомедов назвал четырёх бойцов-интеллектуалов

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, кого можно считать бойцом-интеллектуалом. Нурмагомедов назвал четырёх спортсменов: обладателя пояса UFC в полусреднем весе Камару Усмана, тяжеловеса Александра Волкова, экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко и легковеса UFC Ислама Махачева.

«Считаю, Камару Усман — очень интеллектуальный парень. Он много читает, развивается. Нравится мышление Александра Волкова, хотя не со многими его взглядами я согласен. Видно, что человек начитан. Другой вопрос, чем и как.

Мне нравится, как Шлеменко мыслит, его убеждённость в отстаивании своих прав. Также я считаю, что Ислам Махачев — очень харизматичный парень. Но мне не нравится, что он не показывает себя в СМИ», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.