Хабиб Нурмагомедов назвал четырёх бойцов-интеллектуалов

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, кого можно считать бойцом-интеллектуалом. Нурмагомедов назвал четырёх спортсменов: обладателя пояса UFC в полусреднем весе Камару Усмана, тяжеловеса Александра Волкова, экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко и легковеса UFC Ислама Махачева.
«Считаю, Камару Усман — очень интеллектуальный парень. Он много читает, развивается. Нравится мышление Александра Волкова, хотя не со многими его взглядами я согласен. Видно, что человек начитан. Другой вопрос, чем и как.
Мне нравится, как Шлеменко мыслит, его убеждённость в отстаивании своих прав. Также я считаю, что Ислам Махачев — очень харизматичный парень. Но мне не нравится, что он не показывает себя в СМИ», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.
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