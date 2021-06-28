Моргенштерн объявил желаемый гонорар за бой со Шлеменко

Известный российский рэп-исполнитель Моргенштерн рассказал, за какую сумму согласился бы провести поединок с российским бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко. Ранее Шлеменко не раз жёстко критиковал Моргенштерна, который, по его мнению, пропагандирует ложные ценности.

По словам музыканта, он согласился бы на поединок с бойцом за $ 20 млн.

«За сколько я готов выйти на бой со Шлеменко? Про кого он спрашивает? Я очень ценю свою голову, и для этого боя нужна такая сумма, чтобы я согласился продолжать быть тупым. Миллионов 20 долларов – и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от него», — рассказал Моргенштерн в интервью YouTube-каналу Gazgolder.

Ранее другой рэпер Джиган объявил дату и место боя с бойцом MMA Александром Емельяненко.