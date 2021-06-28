Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тактаров прокомментировал победу Ломаченко над Накатани

Тактаров прокомментировал победу Ломаченко над Накатани
Комментарии

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров оценил победу бывшего чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях Василия Ломаченко в поединке с японцем Масаёси Накатани. Ломаченко нокаутировал Накатани в девятом раунде.

«В принципе, не зная, что Ломаченко уже выступил, я сказал, что он будет сейчас переезжать всех, как в молодости. Посмотрел бой — так и случилось. Если бы он проиграл до этого, то также выиграл бы предыдущий бой. Просто человек встрепенулся.

Там настолько много генетической техники, чуйки, координации, что хватит на десять бойцов в категории выше. Для меня не было неожиданностью, что он затоптал своего соперника. Здорово. Приятно за ребят из Украины, есть чем гордиться», — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021