Тактаров прокомментировал победу Ломаченко над Накатани

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров оценил победу бывшего чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях Василия Ломаченко в поединке с японцем Масаёси Накатани. Ломаченко нокаутировал Накатани в девятом раунде.

«В принципе, не зная, что Ломаченко уже выступил, я сказал, что он будет сейчас переезжать всех, как в молодости. Посмотрел бой — так и случилось. Если бы он проиграл до этого, то также выиграл бы предыдущий бой. Просто человек встрепенулся.

Там настолько много генетической техники, чуйки, координации, что хватит на десять бойцов в категории выше. Для меня не было неожиданностью, что он затоптал своего соперника. Здорово. Приятно за ребят из Украины, есть чем гордиться», — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».