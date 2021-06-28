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Пакьяо — Мейвезеру: зачем мне драться с непобеждённым бойцом ради денег?

Пакьяо — Мейвезеру: зачем мне драться с непобеждённым бойцом ради денег?
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Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо ответил на заявление Флойда Мейвезера о том, что филиппинец согласился на бой с Эрролом Спенсом только ради денег.

«Если бы я выбирал бой только ради денег, то вышел бы против „мешка“. Зачем мне драться с непобеждённым бойцом ради денег? Я дерусь только потому, что это моя страсть. Мне нравится побеждать парней, которые ещё не знали поражений, мне нравится прославлять свою страну. Я непохож на других парней, которые делают это только ради денег», — цитирует Мэнни Пакьяо BoxingScene.

Для 42-летнего Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.

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