Губерниев: я этих людей не знаю — что Шлеменко, что Моргенштерна

Телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, готов ли он провести пресс-конференцию возможного поединка российского бойца MMA Александра Шлеменко и рэпера Моргенштерна. Напомним, Моргенштерн, который ранее предложил запретить MMA, назвал желаемый гонорар за бой со Шлеменко, а тот ответил.
«Провел бы пресс-конференцию боя Моргенштерна и Шлеменко? Моргенштерн — это который прыгун на лыжах с трамплина из сборной Австрии? Другого Моргенштерна я не знаю. Знаю только прыгуна на лыжах с трамплина. А еще был такой биатлонист — Марко Моргенштерн. О другом я и не слышал.
В общем, я этих людей не знаю — что Шлеменко, что Моргенштерна. Так что мне не было бы интересно провести пресс-конференцию людей, про которых я не слышал. Пресс-конференцию прыгуна на лыжах с трамплина провел бы, да», — приводит слова Губерниева Sport24.
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